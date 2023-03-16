Анчелотти – об ушибе Бензема: это было неприятно. Но думаю, что он будет готов сыграть в Эль-класико в воскресенье

Главный тренер мадридского " Реала " Карло Анчелотти рассказал о степени тяжести травмы нападающего Карима Бензема.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

35-летний француз получил повреждение по ходу второго тайма вчерашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:0). Он покинул поле во время замены на 82-й минуте.



– Бензема получил ушиб. Это было неприятно, но думаю, что он будет готов сыграть в Эль-класико в воскресенье, – приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.



В воскресенье, 19 марта, "Барселона" примет мадридский "Реал" в рамках чемпионата Испании.



Накануне команда Карло Анчелотти на своем поле нанесла "Ливерпулю" минимальное поражение со счетом 1:0 и прошла дальше по сумме двух встреч (6:2). Автором единственного гола "сливочных" стал Карим Бензема, который поразил ворота мерсисайдцев на 78-й минуте встречи. В первом матче на "Энфилде" Королевский клуб совершил эпичный камбэк, отыгравшись с 0:2 и добившись разгромной победы со счетом 5:2.