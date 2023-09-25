"Арсен восстанавливается после ковида. Ему еще нужно будет приступить к тренировкам с командой", — рассказали в пресс-службе клуба.
В клубе отметили, что не могут назвать дату, когда 20-летний российский вундеркинд сможет провести следующий матч, попросив ждать решения ситуации. Напомним, спортсмен пропустил последнюю игру команды против "Хетафе" в чемпионате и сейчас находится в изоляции.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Арсен Захарян заболел коронавирусом
В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали, что полузащитник Арсен Захарян подхватил коронавирус.
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