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Божович: Захарян в Испании больше мучается, чем играет

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Черногорский специалист Миодраг Божович высказался о полузащитнике "Реала Сосьедад" Арсене Захаряне.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"У Захаряна были проблемы с отъездом. Сейчас он в "Реале Сосьедад". Правда, он там пока больше мучается, чем играет", — сказал Божович.

20-летний Захарян стал игроком испанской команды в августе 2023 года. С тех пор спортсмен в 16 матчах отметился лишь результативной передачей. Его контракт с "Сосьедадом" рассчитан до лета 2029 года.

Источник: Metaratings.

Захарян Реал Сосьедад Божович Ла Лига
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