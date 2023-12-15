"У Захаряна были проблемы с отъездом. Сейчас он в "Реале Сосьедад". Правда, он там пока больше мучается, чем играет", — сказал Божович.
20-летний Захарян стал игроком испанской команды в августе 2023 года. С тех пор спортсмен в 16 матчах отметился лишь результативной передачей. Его контракт с "Сосьедадом" рассчитан до лета 2029 года.
Источник: Metaratings.
Божович: Захарян в Испании больше мучается, чем играет
Черногорский специалист Миодраг Божович высказался о полузащитнике "Реала Сосьедад" Арсене Захаряне.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"