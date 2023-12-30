Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Байи перешёл в "Вильярреал"

Защитник Эрик Байи перешёл в "Вильярреал".



Фото: Goal.com

О переходе сенегальца сообщила пресс-служба испанского клуба. 29-летний футболист был свободным агентом. Соглашение сторон рассчитано до лета 2025 года.



Предыдущей командой Байи был турецкий "Бешикташ". Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. В нынешнем сезоне экс-защитник "Манчестер Юнайтед" провёл пять матчей в чемпионате Турции.



Отметим, что Байи уже выступал за "Вильярреал" в сезонах-2014/2015 и 2015/2016.