Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
2 - 3 2 3
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
3 - 0 3 0
ЭвертонЗавершен
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Шеффилд ЮнайтедЗавершен
Астон Вилла
3 - 2 3 2
БёрнлиЗавершен
Кристал Пэлас
3 - 1 3 1
БрентфордЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 1 2 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Кальяри
0 - 0 0 0
ЭмполиЗавершен
Удинезе
3 - 0 3 0
БолоньяЗавершен
Милан
1 - 0 1 0
СассуолоЗавершен
Верона
0 - 1 0 1
СалернитанаЗавершен

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Байи перешёл в "Вильярреал"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник Эрик Байи перешёл в "Вильярреал".
Фото: Goal.com
О переходе сенегальца сообщила пресс-служба испанского клуба. 29-летний футболист был свободным агентом. Соглашение сторон рассчитано до лета 2025 года.

Предыдущей командой Байи был турецкий "Бешикташ". Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. В нынешнем сезоне экс-защитник "Манчестер Юнайтед" провёл пять матчей в чемпионате Турции.

Отметим, что Байи уже выступал за "Вильярреал" в сезонах-2014/2015 и 2015/2016.

Байи Вильярреал Трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится