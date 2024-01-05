"Мы с ним не общались (во время трансфера). Но ситуация, в которой он оказался, нормальная, потому что поехал в очень хороший клуб. Конечно, первое время будет тяжело, но у него есть все физические и технические данные, чтобы заиграть там. Это тяжелое время должно его направить в нужное русло. Ему необходимо сжать кулаки, сжать зубы и идти вперёд", - цитирует Черышева источник.
Арсен Захарян перебрался в "Реал Сосьедад" летом прошлого года из московского "Динамо" за 13 миллионов евро. В первые полгода в Испании на счету Захаряна 0+1 в 18-ти матчах за баскский клуб во всех турнирах.
Денис Черышев, являющийся воспитанником мадридского "Реала", провел в Ла Лиге 163 матча за свою карьеру, записал на свой счет 12 мячей и 21 раз ассистировал партнерам. Сейчас Черышев выступает в составе "Венеции", которая идет в лидерах итальянской Серии Б.
Источник: "РИА Новости"
Денис Черышев: Захарян поехал в хороший клуб, ему нужно сжать кулаки и идти вперед
Экс-полузащитник "Реала", "Вильярреала" и "Валенсии" Денис Черышев высказался о перспективах Захаряна в Испании.
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