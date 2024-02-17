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Marca: Мбаппе в "Реале" не будет иметь большой зарплаты, но получит много бонусных выплат

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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в случае перехода в «Реал» сократит размер своей заработной платы.
Фото: Getty Images
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в случае подписания трудового соглашения с мадридским «Реалом» должен будет согласиться на снижение заработной платы. По информации Marca, руководство «сливочных» не хочет платить Мбаппе слишком большую зарплату, чтобы он не выбивался из общей картины других футболистов в клубе.

Отмечается, что вместо большой зарплаты Мбаппе получит различные бонусы, в первую очередь это выплаты при подписании трудового соглашения, а также бонус лояльности, который у него был в «Пари Сен-Жермен». Помимо этого, бонусные выплаты будут производиться за индивидуальные и за командные достижения.

Зарубежные трансферы Реал Мадрид Мбаппе ПСЖ
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