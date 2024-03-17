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Дьяков: пусть Захарян спокойно играет. Это всего лишь один гол, не стоит придавать особого значения

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Экс-защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков высказался о дебютном голе полузащитника Арсена Захаряна за испанский "Реал Сосьедад".
Фото: Getty Images
- Конечно, удачные голевые действия на поле придают уверенности в себе, наконец-то можно сбросить весь тот груз ответственности, который давил на Захаряна на протяжении пребывания в "Реале Сосьедад". Захарян забил, и сразу пишут: "Захарян в порядке", "Захарян лучший", а ещё кучу разных разговоров. Это всего лишь один гол, пусть спокойно играет, не стоит придавать этому особое значение, - передаёт слова Дьякова "Чемпионат".

15 марта 20-летний российский атакующий полузащитник Арсен Захарян забил свой первый гол за испанский "Реал Сосьедад", установов окончательный счёт в домашнем матче 29 тура Ла Лиги с "Кадисом" (2:0) через 2 минуты после выхода на замену на 66 минуте. До этого на счету Захаряна в баскском клубе была одна результативная передача.

Матч чемпионата Испании с "Кадисом" стал для российского футболиста 31-м за "Реал Сосьедад" во всех турнирах.

Ла Лига Реал Сосьедад Арсен Захарян Дьяков
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