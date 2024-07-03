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"РБ Спорт": воспитанник "Динамо" Обольский продолжит карьеру в испанской "Кордове"

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Экс-форвард московского "Динамо" Николай Обольский близок к переходу в испанскую "Кордову".
Фото: Getty Images
Российский нападающий Николай Обольский продолжит карьеру в Испании. Как сообщает "РБ Спорт", футболист уже подписал контракт с клубом "Кордова". Сообщается, что россиянин присоединится к новичку испанской Сегунды на правах свободного агента.

Минувший сезон Николай Обольский провел в клубе "Ибица". На его счету 10+3 по системе гол+пас в 40-ка матчах за клуб. Николай Обольский является воспитанником "Динамо". В России, помимо бело-голубых, форвард выступал за "Сочи" и "Пари НН".

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