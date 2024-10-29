Завершилась церемония вручения "Золотого мяча" и других индивидуальных наград от France Football. Лучшим игроком минувшего сезона был признан испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри. Его одноклубник Эрлинг Холанд занял в голосовании 5-е место.
Остальные места со 2-го по 6-е распределили между собой игроки мадридского "Реала": Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Дани Карвахаль и Килиан Мбаппе. Пятым представителем "Реала" в топ-10 стал немецкий полузащитник Тони Кроос, завершивший карьеру минувшим летом.
Помимо пятерых игроков "Реала" и двоих - "Ман Сити", в топ-10 по одному представительству имеют "Интер", "Барселона" и "Бавария". 7-е место занял форвард "Интера" Лаутаро Мартинес, 8-е - вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. Замкнул десятку форвард "Баварии" Харри Кейн.
1. Родри - Испания, "Манчестер Сити";
2. Винисиус Жуниор - Бразилия, "Реал Мадрид";
3. Джуд Беллингем - Англия, "Реал Мадрид";
4. Дани Карвахаль - Испания, "Реал Мадрид";
5. Эрлинг Холанд - Норвегия, "Манчестер Сити";
6. Килиан Мбаппе - Франция, "ПСЖ"/"Реал Мадрид";
7. Лаутаро Мартинес - Аргентина, "Интер";
8. Ламин Ямаль - Испания, "Барселона";
9. Тони Кроос - Германия, "Реал Мадрид"/завершил карьеру;
10. Харри Кейн - Англия, "Бавария".
Пять футболистов "Реала" попали в топ-10 на "Золотой мяч", двое - от "Манчестер Сити"
Стал известен топ-10 лучших футболистов сезона 2023/24 по версии France Football.
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