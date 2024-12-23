«Захарян сейчас хоть поварился в профессиональном футболе топ-уровня. Понял, как готовиться к играм, как проводить свободное время, потому что его уйма. Изучил теорию, питание. Там очень много вещей, которые на голову выше, чем у нас. Это бесценный опыт для него. Думаю, он скоро будет лидером в сборной России, если его вызовут. Но это только если он сам захочет этого», — цитирует Кузнецова "Чемпионат".
С 1992 по 1997 год Дмитрий Кузнецов также выступал за испанские футбольные клубы «Эспаньол», «Алавес» и «Осасуна».
Летом 2023 года Арсен Захарян перешёл из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад» за 13 миллионов евро. В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провёл 29 матчей в Ла Лиге, забив 1 мяч и отдав 2 голевые передачи. Однако в текущем розыгрыше он пока не участвовал из-за травмы, полученной в начале сезона. Недавно молодой полузащитник возобновил тренировки с командой.
Сейчас «Реал Сосьедад» занимает 7-е место в испанском чемпионате, набрав 25 очков после 18 туров.
Дмитрий Кузнецов: Захарян скоро будет лидером в сборной России
Бывший игрок соборной России и главный тренер медиафутбольной команды "2DROTS" оценил переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» и его перспективы.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"