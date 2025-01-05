Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
2 - 2 2 2
ИпсвичЗавершен
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Лечче
0 - 0 0 0
ДженоаЗавершен
Торино
20:00
ПармаНе начат
Рома
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Анже
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Ланс
0 - 1 0 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
ОсерЗавершен
Марсель
22:45
ГаврНе начат

Суперкубок Франции

ПСЖ
0 - 0 0 0
Монако1 тайм

Анчелотти о Винисиусе: он расстроен из-за удаления и извинился

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал удаление Винисиуса Жуниора в матче 12-го тура Ла Лиги против «Валенсии».
Фото: ФК "Реал Мадрид"
«Мы убеждены, что это была не красная карточка, а жёлтая, поэтому надеемся, что его не дисквалифицируют. Тяжело быть на его месте и мириться со всем, что происходит вокруг, с этими оскорблениями. Но при этом он всё равно пытается быть лучше. Он очень расстроен из-за красной карточки, он извинился, а мы должны смотреть вперёд», — цитирует слова Анчелотти издание AS.

Напомним, что Винисиус получил прямую красную карточку за толчок в лицо вратаря соперника Столе Димитриевски. Существует вероятность, что 24-летнего бразильца отстранят на больший срок, чем стандартные два матча. Его дисквалификация может составить до 12 матчей.

В протоколе матча указано, что Винисиус получил красную карточку за намеренный удар соперника по голове с использованием незначительного усилия. Реакция бразильца на решение судьи была очень эмоциональной: он чуть не набросился на арбитра, и только его партнёры по команде смогли оттащить его.

К моменту получения красной карточки «Реал Мадрид» проигрывал со счётом 0:1. Однако после удаления команда смогла собраться и вырвать победу со счётом 2:1 на стадионе летучих мышей «Месталья». Голами отличились Лука Модрич и Джуд Беллингем, который забил победный гол на 95-й минуте.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится