"Для нас это была игра на выезде, несмотря на присутствие некоторых испанских болельщиков. Жаль, что матч подобного масштаба прошёл при такой атмосфере. Если бы мы играли ближе к дому, трибуны были бы заполнены. Я вообще не вижу никакого смысла в том, чтобы играть в Саудовской Аравии. Какой в этом смысл? Это же позор, настоящий позор", - приводит слова Уильямса "Чемпионат" со ссылкой на Marca.
Матчи Суперкубка Испании 2025 года проходят в саудовском городе Джидде на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити". "Атлетик", в составе которого выступает Нико Уильямс 8 января в матче 1/2 финала Суперкубка Испании проиграл "Барселоне" со счётом 2:0. В другой полуфинальной игре мадридский "Реал" выиграл у "Мальорки" со счётом 3:0. Финальный матч пройдёт 12 января, его начало запланировано на 22:00 по московскому времени.
Нико Уильямс - о Суперкубке Испании: играть в Саудовской Аравии - это настоящий позор
Нападающий "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямс высказался о проведении матчей Суперкубка Испании 2025 года в Саудовской Аравии.
Фото: IMAGO