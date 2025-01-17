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Игнатьев: частые травмы Захаряна в "Сосьедаде" - загадка, в РПЛ он так не травмировался

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев высказался о проблемах со здоровьем полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images
"Частые травмы Захаряна - загадка, в РПЛ он постоянно не травмировался. Причин может быть много - другой уровень нагрузки, давление, иной климат и так далее. Нужно продолжать работать, восстанавливаться и подстраиваться под эти условия. Возможно, он не был готов к уровню чемпионата Испании, когда уезжал", - заявил Игнатьев.

Полузащитник сборной России Арсен Захарян перебрался в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" перед стартом прошлого сезона. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. В дебютном сезоне Захарян принял участие в 40-ка матчах клуба во всех турнирах, забил 1 гол и 2 раза ассистировал партнерам.

Всю первую часть текущего сезона Арсен Захарян пропустил из-за травм. До сих пор в активе россиянина ноль матчей в составе баскского клуба в сезоне 2024/25.

Источник: "РБ Спорт"

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