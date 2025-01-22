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Точилин — о Захаряне: нужно сосредоточиться на восстановлении и с новыми силами доказывать свою состоятельность

Российский футбольный тренер Александр Точилин поделился мнением о ситуации с Арсеном Захаряном, который играет за «Реал Сосьедад».
Фото: IMAGO
«В первую очередь, ему надо восстановиться от травм и с новыми силами доказывать свою состоятельность. Он — молодой футболист, поэтому сейчас нет смысла куда?то дергаться», — цитирует Точилина «Матч ТВ».

С лета 2023 года Арсен Захарян выступает за футбольный клуб «Реал Сосьедад». Однако в текущем сезоне он ещё не выходил на поле из-за постоянных травм. Недавно в клубе сообщили, что у футболиста всё ещё наблюдаются боли в лодыжке.

Контракт Арсена Захаряна с «Реал Сосьедадом» рассчитан до 30 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро.

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