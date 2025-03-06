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Пономарев: если Захарян так продолжит, то закончит как Дзагоев. Даже в Россию возвращаться бесполезно

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что хавбек "Реала Сосьедад" Арсен Захарян станет "хрустальным" футболистом.
Фото: Getty Images
- Если Захарян так продолжит, то закончит как Дзагоев. А что такого? Ничего удивительного нет. Будет через матч травму получать. Ему даже в Россию возвращаться бесполезно, это не поможет. Может, будет лечиться там до конца контракта.

Арсен Захарян является воспитанником "Динамо" Москва. Летом 2023 года атакующий полузащитник перебрался в Испанию и стал игроком "Реала Сосьедад". В нынешнем сезоне хавбек принял участие всего в четырех матчах за сан-себастьянцев из-за травм и отметился голом, а также результативной передачей. Летом футболист перенес операцию, после которой восстанавливался большую часть времени.

Источник: Legalbet

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