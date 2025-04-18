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СМИ: "Барселона" отказалась от идеи подписания Нико Уильямса

Руководство «Барселоны» не будет предпринимать попытки приобрести вингера «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямса.
Фото: IMAGO
По данным испанского издания Marca, спортивный директор «Барселоны» Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик приняли решение не рассматривать трансфер Нико Уильямса. Руководство клуба удовлетворено нынешним подбором игроков, а также сталкивается с финансовыми ограничениями.

Нико Уильямс — воспитанник футбольного клуба «Атлетик Бильбао». Он дебютировал в основном составе команды в июне 2021 года и с тех пор провел 164 матча, в которых забил 31 гол и сделал 31 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 70 миллионов евро.

Напомним, что на недавнем чемпионате Европы 2024 Уильямс был основным игроком сборной Испании и помог своей национальной команде завоевать трофей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

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