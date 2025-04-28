Рафинья — главный фаворит на "Золотой мяч" по версии Goal

Портал Goal назвал нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинью основным претендентом на получение «Золотого мяча»-2025.

Фото: IMAGO

В опубликованном рейтинге из 20 кандидатов Рафинья занял первое место. Следом расположились Усман Дембеле («ПСЖ», Франция), Ламин Ямаль и Педри (оба — «Барселона», Испания), а также Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет).



Рафинья играет за «Барселону» с июля 2022 года. Он перешел из «Лидс Юнайтед» за 58 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний бразилец провел 50 матчей, забив 30 голов и отдав 23 ассиста. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Рафиньи составляет 80 миллионов евро.



Церемония вручения «Золотого мяча»-2025 пройдёт 27 октября в парижском театре Шатле.