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Гладышев: у Захаряна был непростой сезон из-за травмы, я поддерживаю его

Нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев высказался об игре полузащитника "Реал Сосьедада" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Непростой сезон был из-за травм у него, поддерживаю Арсена. Посмотрим, как покажет себя в следующем. Настроение у него нормальное, последний месяц уже с командой тренировался", - цитирует Гладышева "Матч ТВ".

В минувшем сезоне Арсен Захарян провел за испанский "Реал Сосьедад" во всех турнирах 4 матча и отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 15 миллионов евро, контракт россиянина с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Напомним, что российский полузащитник получил повреждение летом 2024 года и не выходил на поле до февраля текущего года.

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