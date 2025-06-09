"Непростой сезон был из-за травм у него, поддерживаю Арсена. Посмотрим, как покажет себя в следующем. Настроение у него нормальное, последний месяц уже с командой тренировался", - цитирует Гладышева "Матч ТВ".
В минувшем сезоне Арсен Захарян провел за испанский "Реал Сосьедад" во всех турнирах 4 матча и отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 15 миллионов евро, контракт россиянина с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Напомним, что российский полузащитник получил повреждение летом 2024 года и не выходил на поле до февраля текущего года.
Гладышев: у Захаряна был непростой сезон из-за травмы, я поддерживаю его
Нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев высказался об игре полузащитника "Реал Сосьедада" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"