"Его потенциал огромен". Роналду назвал игрока, который завоюет множество титулов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался об игре полузащитника "Барселоны" Ламина Ямаля.

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"Ямаль завоюет множество титулов на командном и индивидуальном уровнях. Ему всего 17 лет. Повторяю, его потенциал огромен. Он — настоящий феномен, но его нужно оставить в покое, это моя просьба", - цитирует Роналду Mundo Deportivo.



В сезоне-2024/2025 Ламин Ямаль провел за каталонскую "Барселону" во всех турнирах 55 матчей и записал на свой счет 18 забитых мячей и 25 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 17-летнего полузащитника в 180 миллионов евро, контракт испанца с каталонским клубом рассчитан до лета 2031 года.



На счету Ламина Ямаля 21 матч за национальную команду Испании и 6 забитых голов.