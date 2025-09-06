Матчи Скрыть

В "Реале Сосьедад" объяснили, почему Захарян сменил номер в третий раз

В пресс-службе "Реала Сосьедад" прокомментировали смену номера российским полузащитником Арсеном Захаряном.
Фото: Getty Images
"В прошлом сезоне у него уже был 21-й номер, но с приходом Найефа Агуэрда он сменил его на 8-й номер, потому что Агуэрду, центральному защитнику, было бы не очень играть под 8-м номером", - сообщили "СЭ" в пресс-службе клуба.

Напомним, Найеф Агуэрд, выступал за "Реал Сосьедад" в прошлом сезоне на правах аренды. Этим летом 29-летний марокканец вернулся в английский "Вест Хэм", которому принадлежал. После его ухода в испанской команде вновь освободился 21-й номер.

Арсен Захарян выступает за испанскую команду с 2023 года. В текущем сезоне российский атакующий полузащитник еще ни разу в трех сыгранных турах Ла Лиги не выходил на поле.

