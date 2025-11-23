Хаби Алонсо: каждый неудачный матч "Реала" вызывает критику

Главный тренер мадридского " Реала " Хаби Алонсо высказался о последних результатах команды. Сливочные не побеждают три матча подряд.

Вчера, 23 ноября, команда сыграла вничью 2:2 с "Эльче". Ранее "Реал" уступил "Ливерпулю" (0:1) в Лиге чемпионов УЕФА, а также сыграл вничью 0:0 с "Райо Вальекано" в чемпионате.



«Мы недовольны, так как прекрасно знаем, что всегда хотим побеждать. До конца года еще много игр, и нам нужно начать думать о следующем матче. Мы продолжаем бороться. Конечно, результат мог бы быть лучше. Это "Реал", и каждый неудачный результат вызывает критику, с которой нам приходится мириться", — приводит слова Алонсо официальный сайт "Королевского клуба".



Голами в составе "Эльче" во вчерашнем матче отметились Алейш Фебас (53') и Альваро Родригес (84'), за "Реал" забили Дин Хейсен (78') и Джуд Беллингем (87').



По итогам 13 туров испанской Ла Лиги мадридский клуб с 32 очками занимает первое место в турнирной таблице.

