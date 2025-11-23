Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
19:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
20:30
КомоНе начат
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

Хаби Алонсо: каждый неудачный матч "Реала" вызывает критику

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо высказался о последних результатах команды. Сливочные не побеждают три матча подряд.
Фото: Getty Images
Вчера, 23 ноября, команда сыграла вничью 2:2 с "Эльче". Ранее "Реал" уступил "Ливерпулю" (0:1) в Лиге чемпионов УЕФА, а также сыграл вничью 0:0 с "Райо Вальекано" в чемпионате.

«Мы недовольны, так как прекрасно знаем, что всегда хотим побеждать. До конца года еще много игр, и нам нужно начать думать о следующем матче. Мы продолжаем бороться. Конечно, результат мог бы быть лучше. Это "Реал", и каждый неудачный результат вызывает критику, с которой нам приходится мириться", — приводит слова Алонсо официальный сайт "Королевского клуба".

Голами в составе "Эльче" во вчерашнем матче отметились Алейш Фебас (53') и Альваро Родригес (84'), за "Реал" забили Дин Хейсен (78') и Джуд Беллингем (87').

По итогам 13 туров испанской Ла Лиги мадридский клуб с 32 очками занимает первое место в турнирной таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится