Фабрицио Романо: "Барселона" завершает подписание защитника

"Барселона" согласовала условия перехода защитника Жоау Канселу с "Аль-Хилялем" и близка к возвращению португальца в Каталонию.

Фото: ФК "Аль-Хиляль"

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны договорились об аренде 31-летнего футболиста до завершения сезона-2025/26. Сумма сделки составит 4 миллиона евро, которые "Барселона" выплатит саудовскому клубу.



Интерес к Канселу также проявлял "Интер", однако сам игрок сделал выбор в пользу каталонского варианта и настаивал именно на этом направлении.



Отметим, что Канселу уже выступал за "Барселону" ранее - в сезоне-2023/24 он играл за клуб на правах аренды.