Слова о "Реале" вызвали волну критики в адрес игрока "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Леннарт Карл ограничил доступ к комментариям в своих социальных сетях после резонанса вокруг высказывания о возможном переходе в мадридский "Реал".
Фото: ФК "Бавария"
Ранее 17-летний футболист на встрече с болельщиками признался, что, несмотря на особое отношение к "Баварии", в будущем хотел бы попробовать себя в составе испанского гранда. Эти слова быстро разошлись по СМИ и вызвали негативную реакцию среди части фанатов мюнхенского клуба.

В комментариях к публикациям Карла болельщики критиковали игрока за позицию и призывали его покинуть клуб.

