"Реал" рассчитывает на восстановление Мбаппе к решающему матчу

В "Реале" сохраняют надежду на участие Килиана Мбаппе в возможном финале Суперкубка Испании, несмотря на недавние проблемы форварда со здоровьем.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Француз не отправился вместе с командой на турнир в Саудовскую Аравию из-за растяжения связок колена, выявленного в конце декабря. Тем не менее в мадридском клубе не снимают вопрос с его участия в матчах турнира, если команда сумеет пробиться в финал.



Как сообщает The Athletic, для ускорения восстановления Мбаппе в Мадриде остались два клубных физиотерапевта. Медицинский штаб работает с нападающим индивидуально, рассчитывая вернуть его в строй в кратчайшие сроки.



Полуфинальный матч Суперкубка Испании "Реал" проведёт в четверг против "Атлетико". Финал турнира запланирован на 11 января.