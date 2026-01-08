Как пишет The Athletic, минувшим летом наставник просил клуб подписать дополнительных новичков, однако после завершения клубного чемпионата мира мадридцы не оформили ни одной сделки. По словам одного из помощников Алонсо, внутри тренерского штаба также не рассчитывают на усиление состава в зимнее трансферное окно.
Источник отмечает, что один из высокопоставленных представителей "Реала" считает, что команда сейчас является одной из самых молодых за последние годы, при этом средняя стоимость игроков остаётся очень высокой. В клубе считают, что при таких ресурсах Алонсо мог бы демонстрировать более эффективную работу.
"Реал" усомнился в эффективности Хаби Алонсо - источник
В руководстве "Реала" не исключают, что главный тренер Хаби Алонсо способен выжимать из текущего состава больше, несмотря на отсутствие трансферного усиления.
