Стало известно, кто из игроков "Реала" не принял идеи Алонсо - ESPN

Контракт испанского специалиста с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон в понедельник.
По информации ESPN, несколько ключевых футболистов "сливочных" не были готовы поддерживать тренерские идеи Алонсо. В числе игроков, скептически относившихся к его подходу, называются Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде и Джуд Беллингем.
Напомним, Алонсо возглавлял "Реал" с лета 2025 года. Временным тренером "Реала" назначен Альваро Арбелоа, который ранее тренировал молодёжную команду "сливочных".
Внутри мадридского "Реала" существовали разногласия между Хаби Алонсо и рядом ведущих игроков команды.
