- В таком клубе, как "Реал", даже ничейный результат воспринимается болезненно, а подобное поражение - тем более, особенно если соперник представляет другую лигу. Всю ответственность беру на себя, потому что именно я определял стартовый состав, игровую модель и решения по ходу матча, - сказал тренер после матча.
Напомним, "Реал" покинул Кубок Испании на стадии 1/8 финала, уступив клубу из Сегунды.
Арбелоа взял на себя ответственность за вылет "Реала" из Кубка Испании
Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал вылет мадридской команды из Кубка Испании после поражения от "Альбасете" со счётом 2:3 в матче 1/8 финала турнира.
Фото: ФК "Реал Мадрид"