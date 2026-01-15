Арбелоа взял на себя ответственность за вылет "Реала" из Кубка Испании



Главный тренер " Реала " Альваро Арбелоа прокомментировал вылет мадридской команды из Кубка Испании после поражения от "Альбасете" со счётом 2:3 в матче 1/8 финала турнира.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

- В таком клубе, как "Реал", даже ничейный результат воспринимается болезненно, а подобное поражение - тем более, особенно если соперник представляет другую лигу. Всю ответственность беру на себя, потому что именно я определял стартовый состав, игровую модель и решения по ходу матча, - сказал тренер после матча.



Напомним, "Реал" покинул Кубок Испании на стадии 1/8 финала, уступив клубу из Сегунды.