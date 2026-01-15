"Мы достигли дна": Капитан "Реала" - о вылете из Кубка Испании

Футболист мадридского " Реала " Даниэль Карвахаль прокомментировал неожиданное поражение команды от "Альбасете" в Кубке Испании.

Фото: Getty Images

Матч 1/8 финала завершился победой клуба из Сегунды со счётом 3:2.



- Мы достигли дна. Нужно честно признать свои ошибки и разобрать как индивидуальные действия, так и командную игру. Игрокам нужно быть максимально требовательными к себе. Впереди у нас чемпионат и Лига чемпионов, нужно двигаться дальше, - цитирует футболиста Marca.



Сейчас "Реал" возглавляет Альваро Арбелоа, сменив на посту главного тренера Хаби Алонсо. Уже в ближайшем туре чемпионата Испании мадридская команда сыграет против "Леванте" - встреча состоится в субботу.