Украинский голкипер был оценён в 5,8 - это худший показатель среди всех игроков "Реала", появившихся на поле. В числе футболистов с минимальными оценками также оказался защитник мадридцев Рауль Асенсио, получивший 5,9.
Самым высоко оценённым игроком в составе "Реала" стал Арда Гюлер - его выступление оценили в 7,7.
Напомним, встреча Кубка Испании прошла 14 января и завершилась победой команды из второго по силе испанского дивизиона.
Украинский вратарь "Реала" получил самую низкую оценку после матча с "Альбасете"
Фото: Getty Images