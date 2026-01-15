По его мнению, развитие карьеры российского футболиста за границей складывается не так, как ожидалось изначально.
- За три года Захарян ничего особенного не сделал, учитывая стоимость в 12 миллионов. Если футболист профессионал и соблюдает режим, травмы бывают редко. Но у Арсена травмы мышечные, которые происходят от неправильной подготовки. Он рано уехал из России, - цитирует Селюка Metaratings.ru.
Контракт Захаряна с "Реал Сосьедадом" рассчитан до 30 июня 2029 года. В этом сезоне футболист выходил на поле в 16 поединках и отметился одним забитым мячом. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 7,5 млн евро.
Селюк высказался о проблемах Захаряна в "Реал Сосьедаде"
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию, в которой оказался полузащитник Арсен Захарян, выступающий за испанский "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"