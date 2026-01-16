Арбелоа ответил на вопрос о возможном увольнении из "Реала"

Главный тренер мадридского " Реала " Альваро Арбелоа ответил, существует ли вероятность его ухода из клуба.

Фото: Getty Images

В первом матче с Арбелоа во главе "Реал" проиграл "Альбасете" из Сегунды в рамках 1/8 финала Кубка Испании со счетом 2:3.



"Я пришел на эту должность, чтобы работать. С первого дня и до последнего буду работать, потому что это то, что я должен делать для этого клуба", — сказал Арбелоа в беседе с Mundo Deportivo.



Альваро Арбелоа возглавил "Реал" после увольнения Хаби Алонсо. По итогам 19 туров сливочные с 45 очками располагаются на втором месте турнирной таблицы испанской Ла Лиги.



17 января мадридцы сыграют дома с "Леванте" (19-е место, 14 очков) в рамках 20 тура чемпионата.