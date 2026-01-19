Матчи Скрыть

Клопп высказался о слухах вокруг возможной работы в "Реале"

Юрген Клопп отреагировал на разговоры о возможном назначении в мадридский "Реал".
Фото: ФК "Ливерпуль"
Немецкий специалист дал понять, что на данный момент не рассматривает возвращение к тренерской работе в большом клубе и не придаёт большого значения слухам о заинтересованности со стороны "сливочных".

- Сейчас я нахожусь на том этапе жизни, когда меня полностью устраивает моё положение. Я не хочу быть нигде больше... это всего лишь спекуляции в СМИ, - приводит слова Клоппа AS.

При этом тренер не стал категорично закрывать для себя такой вариант в будущем.

Ранее в СМИ появлялась информация, что "Реал" рассматривает кандидатуру Клоппа.

