Семшов рассказал, где продолжит карьеру экс-тренер "Реала" Алонсо

По мнению экс-игрока сборной России, испанскому специалисту подойдут сразу несколько топ-чемпионатов Европы, где он сможет работать в комфортных условиях.
- В Германии он уже работал. Есть ещё чемпионаты Испании и Италии. Вот эти три лиги, где он спокойно может работать... Ему лучше возглавить клуб, который борется за Лигу чемпионов, но не за чемпионство, - передаёт слова эксперта "Матч ТВ".
Испанский тренер возглавлял мадридскую команду с лета 2025 года, а до этого работал в "Байере". Новым главным тренером мадридцев стал Альваро Арбелоа.
"Сливочные" в испанском чемпионате идут вторыми, набрав 48 очков.
Фото: ФК "Реал Мадрид"