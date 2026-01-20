Матчи Скрыть

Кайрат
0 - 0 0 0
Брюгге1 тайм
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

В "Реале Сосьедад" ответили, примет ли Захарян участие в матче с "Сельтой"

Пресс-служба "Реала Сосьедад" прокомментировала ситуацию с повреждением Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images
"Решение по участию Арсена в матче с "Сельтой" будет принято в конце недели. Сегодня у команды выходной. Он продолжает восстановление", - сообщила пресс-служба "Реала Сосьедад" "Матч ТВ".

Напомним, Арсен Захарян пропустил матч Ла Лиги против "Барселоны" из-за дискомфорта в левой камбаловидной мышце ноги.

Встреча 21-го тура чемпионата Испании между "Реалом Сосьедад" и "Сельтой" состоится 25 января. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

