В "Реале Сосьедад" ответили, примет ли Захарян участие в матче с "Сельтой"

"Решение по участию Арсена в матче с "Сельтой" будет принято в конце недели. Сегодня у команды выходной. Он продолжает восстановление", - сообщила пресс-служба "Реала Сосьедад" "Матч ТВ".
Напомним, Арсен Захарян пропустил матч Ла Лиги против "Барселоны" из-за дискомфорта в левой камбаловидной мышце ноги.
Встреча 21-го тура чемпионата Испании между "Реалом Сосьедад" и "Сельтой" состоится 25 января. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Фото: Getty Images