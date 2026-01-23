Семёнов - о Захаряне: сегодня он - кот в мешке

Экс-игрок сборной России скептически оценил перспективы полузащитника на фоне информации о том, что баскский клуб может расстаться с россиянином уже этой зимой.
В прессе ранее была информация, что новый наставник "Реала Сосьедад" якобы не рассчитывает на 22-летнего игрока, из-за чего Захарян может покинуть команду.
- Не понимаю, за какие заслуги его взял "Реал Сосьедад". Сегодня Захарян - кот в мешке. Из-за множества травм топ-клубы не будут тратиться на него. Он никогда не показывал хороший уровень игры на долгой дистанции, - цитирует Семёнова Metaratings.ru.
Захарян выступает за баскскую команду с лета 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 16 матчей за клуб и отметился одним забитым мячом.
Андрей Семёнов высказался о слухах вокруг будущего Арсена Захаряна в "Реале Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"