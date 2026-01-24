Матчи Скрыть

Мбаппе исполнил "паненку" в матче с "Вильярреалом"

Французский форвард "Реала" Килиан Мбаппе стал главным героем поединка с "Вильярреалом" в 21-м туре Ла Лиги, в котором мадридцы победили со счётом 2:0.
Фото: Getty Images
В концовке встречи форвард заработал пенальти: на 92-й минуте арбитр Сесар Сото Градо указал на "точку" после падения француза в штрафной площади хозяев.

Мбаппе сам подошёл к мячу и хладнокровно реализовал 11-метровый удар, пробив паненкой. Этот гол стал для француза вторым в матче.

"Реал" набрал 51 очко и вышел на первое место в таблице Ла Лиги после 21 проведённой игры.

