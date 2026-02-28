Матчи Скрыть

"Парма" и "Кальяри" поделили очки в матче Серии А

"Парма" и "Кальяри" не выявили победителя в матче 27-го тура чемпионата Италии - 1:1.
Фото: Football Italia
Первая половина игры прошла без забитых мячей. После перерыва гости вышли вперёд: на 63-й минуте отличился Майкл Фолоруншо.

Хозяева сумели избежать поражения в концовке встречи - Гаэтано Ористанио восстановил равновесие.

После этого тура "Парма" довела свой актив до 33 очков и поднялась на 11-ю позицию в таблице Серии А. "Кальяри" имеет 30 баллов и располагается на 13-м месте.

