"Парма" и "Кальяри" поделили очки в матче Серии А

"Парма" и "Кальяри" не выявили победителя в матче 27-го тура чемпионата Италии - 1:1.

Фото: Football Italia

Первая половина игры прошла без забитых мячей. После перерыва гости вышли вперёд: на 63-й минуте отличился Майкл Фолоруншо.



Хозяева сумели избежать поражения в концовке встречи - Гаэтано Ористанио восстановил равновесие.



После этого тура "Парма" довела свой актив до 33 очков и поднялась на 11-ю позицию в таблице Серии А. "Кальяри" имеет 30 баллов и располагается на 13-м месте.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Кальяри