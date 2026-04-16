Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Сельта
19:45
ФрайбургНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Бетис
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

АЗ Алкмар
19:45
ШахтерНе начат
АЕК Афины
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Страсбург
22:00
МайнцНе начат
Фиорентина
22:00
Кристал ПэласНе начат

Мбаппе установил уникальное достижение в "Реале"

Килиан Мбаппе достиг отметки в 40 забитых мячей в текущем сезоне.
Фото: Getty Images
Форвард "Реала" отличился в матче Лиги чемпионов с "Баварией", доведя свой результат до этой цифры.

Тем самым он стал первым игроком в истории мадридского клуба, которому удалось забить не менее 40 голов в каждом из двух стартовых сезонов. Об этом сообщает Stats Foot. В предыдущем розыгрыше на его счету было 44 мяча.

Напомним, "Реал" уступил "Баварии" 3:4 в ответном матче и завершил выступление в турнире.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится