Форвард "Реала" отличился в матче Лиги чемпионов с "Баварией", доведя свой результат до этой цифры.
Тем самым он стал первым игроком в истории мадридского клуба, которому удалось забить не менее 40 голов в каждом из двух стартовых сезонов. Об этом сообщает Stats Foot. В предыдущем розыгрыше на его счету было 44 мяча.
Напомним, "Реал" уступил "Баварии" 3:4 в ответном матче и завершил выступление в турнире.
Мбаппе установил уникальное достижение в "Реале"
Килиан Мбаппе достиг отметки в 40 забитых мячей в текущем сезоне.
