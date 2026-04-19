Экс-тренер "Динамо": победа "Реала Сосьедад" никак не относится к Захаряну

- Победа в Кубке Испании никак не относится к Захаряну. Но он был в команде — это хорошо для футболиста и его агента.
А что даёт ему эта победа? Запись в биографии только. В конце карьеры можно похвалиться трофеем. Никто потом не будет проверять, приложил ли он к этому руку, - цитирует Силкина "Советский спорт".
В финале Кубка Испании "Реал Сосьедад" одержал победу над мадридским "Атлетико" со счетом 2:2 (4:3 - пен.). Арсен Захарян со стадии четвертьфинала турнира ни разу не выходил на поле.
Всего в нынешнем сезоне Захарян провел за испанский клуб во всех турнирах 20 матчей и отметился одним забитым мячом. Контракт 22-летнего россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 10 миллионов евро.