Жоаозиньо рассказал, как отреагировал на поражение "Краснодара" от "Динамо"

Бывший полузащитник "Краснодара" и московского "Динамо" Жоаозиньо поделился мнением об очном противостоянии команд в 29 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"
Бело-голубые обыграли "Краснодар" на своём поле со счётом 2:1. По словам Жоаозиньо, такой исход расстроил его ввиду борьбы "быков" за чемпионский титул в РПЛ.

"Всегда по возможности слежу за матчами РПЛ. Расстроился из-за поражения "Краснодара" от "Динамо". Хотел, чтобы клуб во второй раз стал чемпионом.

Способны ли они выиграть Кубок России? Будем за это болеть", — отметил Жоаозиньо в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

В результате поражения от "Динамо" и победы "Зенита" над "Сочи" (2:1) "Краснодар" опустился на второе место турнирной таблицы РПЛ (63 очка). От "Зенита" команда отстаёт на 2 балла.

В последнем туре для завоевания чемпионского титула краснодарцам надо выиграть у "Оренбурга", а также чтобы "Зенит" проиграл "Ростову". Все матчи 30 тура РПЛ пройдут в воскресенье, 17 мая, и начнутся в 18:00 мск.

