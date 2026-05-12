Жоаозиньо рассказал, как отреагировал на поражение "Краснодара" от "Динамо"

"Всегда по возможности слежу за матчами РПЛ. Расстроился из-за поражения "Краснодара" от "Динамо". Хотел, чтобы клуб во второй раз стал чемпионом.
Способны ли они выиграть Кубок России? Будем за это болеть", — отметил Жоаозиньо в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
В результате поражения от "Динамо" и победы "Зенита" над "Сочи" (2:1) "Краснодар" опустился на второе место турнирной таблицы РПЛ (63 очка). От "Зенита" команда отстаёт на 2 балла.
В последнем туре для завоевания чемпионского титула краснодарцам надо выиграть у "Оренбурга", а также чтобы "Зенит" проиграл "Ростову". Все матчи 30 тура РПЛ пройдут в воскресенье, 17 мая, и начнутся в 18:00 мск.