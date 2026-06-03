Кандидат в президенты "Реала" сделал громкое заявление по Холанду

Кандидат на этот пост заявил, что в случае победы подпишет в мадридский клуб нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда. Во время участия в программе El Hormiguero 37-летний бизнесмен продемонстрировал новую домашнюю футболку "Реала" с фамилией норвежского форварда на спине.
Холанд связан контрактом с английским клубом до 2034 года. В прошедшем розыгрыше Премьер-лиги нападающий записал на свой счёт 27 голов и восемь результативных передач в 35 матчах.
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Фото: El Hormiguero