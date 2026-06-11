"Реал" сделал официальное предложение Бернарду Силве - источник

"Реал" активизировал работу над трансфером полузащитника Бернарду Силвы.

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Как сообщает журналист Фабрицио Романо, испанский гранд уже сделал официальное предложение португальскому футболисту.



По данным источника, переговоры между сторонами продвигаются, а одним из главных сторонников сделки является Жозе Моуринью, которого СМИ связывают с возможным назначением в мадридский клуб.



Сообщается, что именно португальский специалист настаивает на приглашении своего соотечественника.



В "Реале" уверены, что смогут выиграть конкуренцию за 31-летнего хавбека у других испанских грандов. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Барселоны" и "Атлетико".