Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Мексика
1 - 0 1 0
ЮАР1 тайм

"Реал" сделал официальное предложение Бернарду Силве - источник

"Реал" активизировал работу над трансфером полузащитника Бернарду Силвы.
Фото: Getty Images
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, испанский гранд уже сделал официальное предложение португальскому футболисту.

По данным источника, переговоры между сторонами продвигаются, а одним из главных сторонников сделки является Жозе Моуринью, которого СМИ связывают с возможным назначением в мадридский клуб.

Сообщается, что именно португальский специалист настаивает на приглашении своего соотечественника.

В "Реале" уверены, что смогут выиграть конкуренцию за 31-летнего хавбека у других испанских грандов. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Барселоны" и "Атлетико".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится