"Реал" согласовал переход звёздного полузащитника - Романо

Полузащитник Бернарду Силва близок к тому, чтобы стать игроком мадридского " Реала ".

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По данным инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовали условия контракта сроком на два года. В соглашение также будет включена опция продления ещё на один сезон.



Источник отмечает, что переговоры прошли крайне быстро - все основные детали были урегулированы примерно за полтора дня.



Ранее сообщалось, что интерес к Бернарду Силве также проявляли "Барселона" и "Атлетико".