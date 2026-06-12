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"Реал" согласовал переход звёздного полузащитника - Романо

Полузащитник Бернарду Силва близок к тому, чтобы стать игроком мадридского "Реала".
Фото: Getty Images
По данным инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовали условия контракта сроком на два года. В соглашение также будет включена опция продления ещё на один сезон.

Источник отмечает, что переговоры прошли крайне быстро - все основные детали были урегулированы примерно за полтора дня.

Ранее сообщалось, что интерес к Бернарду Силве также проявляли "Барселона" и "Атлетико".

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