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Бывший игрок "Реала" войдёт в штаб Моуринью - источник

Бывший полузащитник "Реала" и сборной Германии Сами Хедира начнёт тренерскую карьеру в мадридском клубе.
Фото: Getty Images
Как сообщает The Athletic, экс-футболист вошёл в штаб Жозе Моуринью и будет работать ассистентом португальского специалиста. Для 38-летнего Хедиры это станет первым опытом работы на тренерском уровне.

По данным источника, именно такую кандидатуру хотел видеть Моуринью. Ранее сообщалось, что наставник мадридцев рассматривал вариант с приглашением бывшего защитника Пепе.

Хедира выступал за "Реал" с 2010 по 2015 год. За это время немец стал чемпионом Испании, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.

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