Бывший игрок "Реала" войдёт в штаб Моуринью - источник



Бывший полузащитник " Реала " и сборной Германии Сами Хедира начнёт тренерскую карьеру в мадридском клубе.

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Как сообщает The Athletic, экс-футболист вошёл в штаб Жозе Моуринью и будет работать ассистентом португальского специалиста. Для 38-летнего Хедиры это станет первым опытом работы на тренерском уровне.



По данным источника, именно такую кандидатуру хотел видеть Моуринью. Ранее сообщалось, что наставник мадридцев рассматривал вариант с приглашением бывшего защитника Пепе.



Хедира выступал за "Реал" с 2010 по 2015 год. За это время немец стал чемпионом Испании, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.