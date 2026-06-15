Как информирует Sport.es, бразильский футболист намерен продолжить карьеру в каталонской команде, несмотря на интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии.
По данным источника, 29-летний игрок получил несколько финансово привлекательных предложений, однако не планирует покидать "Камп Ноу".
Контракт Рафиньи с "Барселоной" действует до лета 2028 года. По оценке Transfermarkt, стоимость бразильца составляет 70 миллионов евро.
Рафинья принял решение по будущему в "Барселоне" - источник
Вингер "Барселоны" Рафинья не рассматривает вариант со сменой клуба в ближайшее трансферное окно.
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