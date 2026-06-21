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Стало известно, кому Моуринью хочет отдать капитанскую повязку в "Реале"

В мадридском "Реале" могут произойти изменения в капитанской группе команды.
Фото: Getty Images
Как сообщает журналист Игнасио Санчес, главный тренер сливочных Жозе Моуринью рассматривает вариант с передачей капитанской повязки нападающему Килиану Мбаппе.

По данным источника, португальский специалист не видит капитаном ни Тибо Куртуа, ни Федерико Вальверде, ни Винисиуса Жуниора. Более того, утверждается, что Моуринью хотел бы расстаться с двумя южноамериканскими футболистами, считая их негативным фактором для коллектива.

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