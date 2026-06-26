О прекращении сотрудничества с 29-летним испанцем по взаимному согласию сторон сообщила пресс-служба королевского клуба.
Себальос выступал за "сливочных" с 2017 года. За это время он провёл 215 официальных матчей, забил семь мячей и сделал 16 ассистов на партнёров. В период с 2019 по 2021 год хавбек также играл за лондонский "Арсенал" на правах аренды.
По информации СМИ, одним из вариантов продолжения карьеры для полузащитника может стать возвращение в "Бетис".
"Реал" сообщил об уходе полузащитника
Полузащитник Дани Себальос официально покинул мадридский "Реал".
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