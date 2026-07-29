Трансфер вратаря в ЦСКА говорит о проблемах в клубе. Переход Бориско не должен был состояться именно так

На всякий случай проясним, что Бориско нужен ЦСКА. Акинфеев вроде как выбыл аж до зимы, да и вообще не впечатлял последние месяцы (подробнее об его ошибках было здесь). Тороп остается подающим надежды, талантливым футболистом, однако минувший чемпионат не задался и в случае с ним.
Для иллюстрации можно вспомнить привоз с "Акроном", исторический зев, использованный Воробьевым из "Локо", и пару спорных моментов с запоздалыми реакциями на дальние выстрелы.
Короче, вопрос по трансферу Бориско возникает не в связи с его качествами или целесообразностью. Здесь все окей. Просто почему его купили так поздно?
Все было понятно еще на финише прошлого чемпионата. Еще в мае Безуглов говорил о том, что сроки восстановления Акинфеева неясны. Хорошо, тогда рассчитывали на более благоприятную динамику восстановления. А куда в таком случае пропал весь июнь?
В итоге привыкший к специфичному футболу "Балтики" Бориско не просто не успел в спокойной обстановке познакомиться с новыми защитниками и переориентироваться на требования Игдисамова. Он бы вытащил для Калининграда ничью в стартовой игре чемпионата, если бы его партнеры не пасовали в офсайд.
Можно предположить, что ЦСКА настойчиво улучшал финансовую сторону сделки. Но оправдаться не выйдет и этим: Бориско все равно был выкуплен за прописанные отступные. Искали кого-то другого? А можно найти вариант лучше, чем рекордсмен прошлого чемпионата по разнице между ожидаемыми пропущенными и реальными голами с российским паспортом?
Видимо, с поисками нападающего все будет настолько же неторопливо и прижимисто. И вряд ли кто-то сможет предположить, сколько очков будет потеряно ЦСКА за лето, пока Игдисамов не получит запрошенного им кадрового усиления.
Каленов Григорий, Rusfootball.info