Трансфер вратаря в ЦСКА говорит о проблемах в клубе. Переход Бориско не должен был состояться именно так

С кадровой политикой по-прежнему что-то не в порядке.
Фото здесь и далее: ПФК ЦСКА
ЦСКА наконец-то закрыл вратарский вопрос, подписав Максима Бориско из "Балтики" — наверное, лучшего кипера РПЛ в прошлом сезоне. На первый взгляд, с трансфером все очевидно, но все же к нему есть вопрос.

На всякий случай проясним, что Бориско нужен ЦСКА. Акинфеев вроде как выбыл аж до зимы, да и вообще не впечатлял последние месяцы (подробнее об его ошибках было здесь). Тороп остается подающим надежды, талантливым футболистом, однако минувший чемпионат не задался и в случае с ним.

Для иллюстрации можно вспомнить привоз с "Акроном", исторический зев, использованный Воробьевым из "Локо", и пару спорных моментов с запоздалыми реакциями на дальние выстрелы.

Трансфер вратаря в ЦСКА говорит о проблемах в клубе. Переход Бориско не должен был состояться именно так

Короче, вопрос по трансферу Бориско возникает не в связи с его качествами или целесообразностью. Здесь все окей. Просто почему его купили так поздно?

Все было понятно еще на финише прошлого чемпионата. Еще в мае Безуглов говорил о том, что сроки восстановления Акинфеева неясны. Хорошо, тогда рассчитывали на более благоприятную динамику восстановления. А куда в таком случае пропал весь июнь?

В итоге привыкший к специфичному футболу "Балтики" Бориско не просто не успел в спокойной обстановке познакомиться с новыми защитниками и переориентироваться на требования Игдисамова. Он бы вытащил для Калининграда ничью в стартовой игре чемпионата, если бы его партнеры не пасовали в офсайд.


Можно предположить, что ЦСКА настойчиво улучшал финансовую сторону сделки. Но оправдаться не выйдет и этим: Бориско все равно был выкуплен за прописанные отступные. Искали кого-то другого? А можно найти вариант лучше, чем рекордсмен прошлого чемпионата по разнице между ожидаемыми пропущенными и реальными голами с российским паспортом?

Видимо, с поисками нападающего все будет настолько же неторопливо и прижимисто. И вряд ли кто-то сможет предположить, сколько очков будет потеряно ЦСКА за лето, пока Игдисамов не получит запрошенного им кадрового усиления.

Каленов Григорий, Rusfootball.info

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