Овчинников: никто из УЕФА не хочет играть на ЧМ при 64 командах. Даже Эстония запросто откажется от отборочных

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2026/27
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2026/27
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Нижний Новгород" сообщил о переходе Латышонка в "Балтику" на правах аренды
10
Бориско отказал клубу из Франции ради перехода в ЦСКА
11
"Это не было решение арбитра". В РФС прояснили ситуацию с жеребьевкой перед серией пенальти в Суперкубке
28
"Краснодар" сообщил о продлении контракта с полузащитником
Объявлены судейские назначения на матчи 2-го тура РПЛ
3
Главные новости
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2026/27
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2026/27
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Овчинников: никто из УЕФА не хочет играть на ЧМ при 64 командах. Даже Эстония запросто откажется от отборочных
Вчера, 16:25
Последние события в международном футболе специально для
Rusfootball.info
оценил известный советский и российский тренер Валерий Овчинников.
Фото: Getty Images
- Европа реально может бойкотировать следующий чемпионат мира, если Инфантино продаст часть прав на него?
- Да, легко. Европа вообще делает, что хочет. Много не потеряют. Никто из УЕФА не хочет играть при 64 командах. Даже Эстония, где сейчас живу, запросто откажется от отборочных. И вообще это будет консолидированное решение, если Инфантино не угомонится.
- Три европейские топ-сборные получили новых главных тренеров. Как оцените персонально назначения оспариваемое Зидана, очевидное Клоппа и скандальное Манчини?
- Зидан. Он им ближе Дешама. Не хочу показаться расистом, но свой в доску. Даже странно, что две недели тянули с его назначением. Клопп. Тут без вариантов. Хотел уйти в тень, не дали. Говорит, не трогайте семью, я за все отвечаю – значит, это в первую очередь его беспокоило. Манчини. Ну, все говорят о русском следе в истории с Пирло. Ничего нового. После ухода Мальдини и Леонардо спустя 10 дней после назначения на руководящие посты в сборную Италии все очевидно. Италия, Германия, Англия, Франция не допустят назначения никого, кто хоть посредством букмекеров, хоть как-то связан с Россией.
- "Реал" хочет еще и Диоманда из "Лейпцига", по-прежнему витает Родри. Не слишком ли разгулялся Моуриньо?
- Все правильно делает. Вернулся, поставил себя должным образом. Хочет всех и все поменять, ставить своих людей. Я бы делал то же самое. А вообще, кто мы такие, чтобы оценивать этих великих тренеров.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Валерий Овчинников
Джанни Инфантино
Автор:
Вячеслав Буланов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
2
0