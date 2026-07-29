Овчинников: никто из УЕФА не хочет играть на ЧМ при 64 командах. Даже Эстония запросто откажется от отборочных

Последние события в международном футболе специально для Rusfootball.info оценил известный советский и российский тренер Валерий Овчинников.

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- Европа реально может бойкотировать следующий чемпионат мира, если Инфантино продаст часть прав на него?



- Да, легко. Европа вообще делает, что хочет. Много не потеряют. Никто из УЕФА не хочет играть при 64 командах. Даже Эстония, где сейчас живу, запросто откажется от отборочных. И вообще это будет консолидированное решение, если Инфантино не угомонится.



- Три европейские топ-сборные получили новых главных тренеров. Как оцените персонально назначения оспариваемое Зидана, очевидное Клоппа и скандальное Манчини?



- Зидан. Он им ближе Дешама. Не хочу показаться расистом, но свой в доску. Даже странно, что две недели тянули с его назначением. Клопп. Тут без вариантов. Хотел уйти в тень, не дали. Говорит, не трогайте семью, я за все отвечаю – значит, это в первую очередь его беспокоило. Манчини. Ну, все говорят о русском следе в истории с Пирло. Ничего нового. После ухода Мальдини и Леонардо спустя 10 дней после назначения на руководящие посты в сборную Италии все очевидно. Италия, Германия, Англия, Франция не допустят назначения никого, кто хоть посредством букмекеров, хоть как-то связан с Россией.



- "Реал" хочет еще и Диоманда из "Лейпцига", по-прежнему витает Родри. Не слишком ли разгулялся Моуриньо?



- Все правильно делает. Вернулся, поставил себя должным образом. Хочет всех и все поменять, ставить своих людей. Я бы делал то же самое. А вообще, кто мы такие, чтобы оценивать этих великих тренеров.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info