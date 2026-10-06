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"Я принимаю этот вызов". Защитник "Барселоны" - о своем игровом времени

Защитник сборной Франции Жюль Кунде высказался о недостатке в этом сезоне игровой практики в "Барселоне".
Фото: Getty Images
"Это решение тренера, а также следствие событий прошлого сезона.

В прошлом сезоне я выступал значительно ниже своих стандартов, и я с готовностью принимаю этот вызов", - передает слова француза Le Parisien.

Жюль Кунде выступает за "Барселону" с лета 2022 года. Действующий контракт 27-летнего правого крайнего защитника с каталонским клубом рассчитан до июня 2030-го. В нынешнем сезоне француз принял участие в 4 матчах за сине-гранатовых в испанской Ла Лиге и в одной игре Лиги чемпионов, в которых не отличился результативными действиями, проведя на поле 261 минуту.

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